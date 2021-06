Govern convocarà el concurs al juliol i preveu iniciar les obres el primer trimestre del 2022

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar ahir a l’estació de Pal Arinsal que la Caubella serà finalment la ubicació escollida pel Govern per impulsar el projecte de l’heliport nacional, emmarcat dins de l’estratègia de desenclavament del territori. La decisió compta amb l’aval de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana (AAA) i Gallardo va argumentar l’elecció, per davant de Beixalís que partia com a segona opció, per la connectivitat per carretera i telefèric, el cost que suposarà fer un corriment de terres i la proximitat tant dels serveis mèdics com de l’oferta d’oci de què disposa l’estació.



