Els grups parlamentaris presenten 72 mesures pels joves

Actualitzada 15/06/2021 a les 12:49

Les forces parlamentàries del Consell General han entrat a tràmit parlamentari aquest dimarts 15 de juny, per primer cop, una Proposta d'Acord de Joventut. Segons informen en un comunicat, aquestes mesures han estat treballades conjuntament durant vuit mesos per les forces parlamentàries i les joventuts Socialdemòcrata, Demòcrata, Liberal,Terceravia, Ciutadans Compromesos i Progressistes SDP.El text final compta amb la participació juvenil al Consell General i amb actors de la societat civil, com el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra. Aquesta ha estat una proposta treballada en dues fases que s'han basat en el consens. El resultat final és una proposta que inclou 72 mesures amb perspectiva de joventut emmarcades en onze polítiques públiques de diversos àmbits, com la participació juvenil, laboral, habitatge, diversificació econòmica, gènere, culturals, canvi climàtic o salut pública, entre d'altres.Les mesures resultants volen ser un catalitzador per al canvi de les polítiques de joventut i per incloure la perspectiva de joventut en totes les polítiques que es promoguin des de les institucions. També busquen reforçar la política de participació juvenil a curt, mitjà i llarg termini, implicant el reconeixement i l'alimentació del col·lectiu jove, així com oferir oportunitats reals perquè els joves puguin participar en les decisions que els afecten com a individus i com a grup.Amb la futura aprovació d'aquesta Proposta d’Acord, les polítiques per a la joventut també es veuran representades al Consell General.