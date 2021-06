Andorra Telecom activa les trucades de veu en HD

Actualitzada 15/06/2021 a les 10:58

Andorra Telecom ha anunciat que començarà aquest dimecres l’activació de la veu en HD, una tecnologia també anomenada VoLTE (Voice over LTE) que millorarà significativament la qualitat del so de les trucades sense cap cost addicional.Fins ara, quan un client connectat al 4G feia o rebia alguna trucada, la velocitat d'internet baixava automàticament a 3G. Amb la nova funcionalitat, es permetrà mantenir 4G durant les trucades, motiu pel qual s’establiran molt més ràpidament i la qualitat de so experimentarà una millora notable.