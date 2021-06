Actualitzada 14/06/2021 a les 20:09

Intensa pedregada aquesta tarda a Sant Julià de Lòria



així ha quedat l’entrada de l’edifici administratiu del @comusantjulia #calamarsa #pedregada pic.twitter.com/GxEMSWV6Zv — Comú Sant Julià (@comusantjulia) June 14, 2021

⤵️La calor ha fet créixer ràpidament els núvols convectius ️al Pirineu i a hores d'ara ja descarreguen ruixats️que durant les properes hores poden afectar #Andorra

Tot i així, es preveu que siguin dispersos i de curta durada pic.twitter.com/8BmO3bVfzU — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) June 14, 2021

Els forts temporals d'aquesta tarda han afectat tot el país i Sant Julià de Lòria ha estat una de les parròquies més perjudicades on s'ha acumulat aigua a diferents punts a causa de la intensa pedregada. El Govern ha informat que la CG-6 està tallada al pas a partir de la Borda de l'Arena, a Bixessarri, a causa d'una esllavissada d'arena i pedres. El COEX treballa per poder restablir la circulació en aquesta via. L'ens executiu ha notificat que s'està treballant per oferir un pas alternatiu als veïns de la zona les pròximes hores i que durant els pròxims dies es retirarà la matèria orgànica i rocs amb vehicles especialitzats.El cap de Govern, Xavier Espot i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, s'han desplaçat fins a la zona per avaluar l'afectació i coordinar els treballs de restabliment. També hi han anat els cònsols de la parròquia, Josep Majoral i Mireia Codina. La policia ha rebut l'avís a les 18.36h, segons han confirmat al Diari, i juntament amb Protecció Civil i el cos de Bombers hi estan actuant.Escaldes-Engordany també ha patit la tempesta, s'ha tallat l'accés a l'Avinguda Fiter i Rossell durant més d'una hora a causa d'un accident en sentit sud cap a les 18h d'aquesta tarda i s'ha desviat el trànsit pel túnel de Pont Pla, tot i que no s'ha registrat danys materials ni ferits.El Servei Meteorològic ja havia notificat aquest migdia de les fortes pluges previstes a causa de la calor. Segons informaven a través de les xarxes socials, aquesta ha fet créixer ràpidament els núvols convectius al Pirineu que han descarregat forts ruixats. Tot i això, informaven que es preveia que fossin dispersos i de curta durada.