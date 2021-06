Els propietaris dels locals d'oci nocturn reclamen el seu espai

Actualitzada 14/06/2021 a les 06:47

L’anunci de Salut sobre la possible reobertura dels locals d’oci nocturn a finals d’aquest mes o a principis de juliol ha despertat les primeres reaccions entre els treballadors del sector. “Nosaltres som el sector més afectat i no ens sembla just que els que estem tancats hàgim de pagar el lloguer igualment”, explicava Reymond, gerent d’El Teu Espai Còctel, un local que ofereix música d’estil llatí així com classes de ball caribeny. Amb la mirada a la reobertura, proposa algunes peticions: “Si ens deixen obrir al 50% d’aforament, proposem pagar el 50% i, si obrim al 60%, hauríem de pagar el 60%”, explicava Reymond. Qui no s’ha vist tan afectada ha estat la cocteleria del centre històric, l’Atelier, que, tot i ser un pub, fins al moment ha pogut obrir en condició de restaurant fins a la mitjanit. “No puc donar opinió vinculant perquè he estat treballant durant tots aquests mesos”, explicava Aitor Estela, bàrman del local.Des del sector s’agraeix que se celebrés una reunió entre els empresaris dels locals de nit i membres del Ministeri de Salut en què, a banda de plantejar una possible data de reobertura a finals de mes, el ministre de Salut va plantejar dur a terme una prova pilot en una discoteca. Una iniciativa que s’emmiralla en proves semblants dutes a terme en altres països. Durant la reunió, Govern va proposar que l’horari fos fins a les 3 de la matinada. “La idea és que els restaurants tanquin a les 12 de la nit, els pubs a les 3 i les discoteques a les 5. Així tothom té el seu espai. No pot ser que actualment alguns restaurants portin DJ i estiguin funcionant com a pubs”, denunciava per la seva part Reymond.