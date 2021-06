Els acusats, 24, es juguen 144 anys de presó i 432 milions en multes pel ‘cas Gao Ping’

Les nou d’aquest matí. Aquesta és l’hora dictada pel Tribunal de Corts per donar inici a la vista oral de la causa primera BPA, el cas Gao Ping. Si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, 1.246 dies després (tres anys, quatre mesos i 30 dies) que Corts convoqués les parts a la sala de Prada Casadet per començar el judici del cas Gao Ping, la vista arrencarà avui. Està previst que ho faci amb la declaració de Joan Pau Miquel, que era el conseller delegat de BPA quan es va intervenir l’entitat el març del 2015.



Serà el primer