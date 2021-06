El PS assegura que la baixa de Gili no era una decisió ferma

Actualitzada 14/06/2021 a les 18:19

El Partit Socialdemòcrata ha fet públic en un comunicat que lamenta la decisió de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. Des del partit han volgut destacar que les informacions en referència a les diferències que ha expressat Gili s’havien tractat fa un temps i que s’havia rebut una comunicació de la cònsol major on expressava aquesta voluntat. Així mateix, la formació afirma que es va acordar que la qüestió es tractaria després de la celebració del 18è Congrés ordinari i amb la nova junta executiva una vegada estigués constituïda. En aquest context, el PS manifesta la seva sorpresa pel que fa a les declaracions de Gili vist l’acord que s’havia establert i lamenta la precipitació de la seva decisió.D'altra banda, el partit també ha volgut deixar clar que, més enllà de discrepàncies puntuals que s’hagin pogut presentar vinculades a qüestions de política nacional que confronten amb les comunals, no ha rebut durant aquest temps cap de les divergències que expressa Gili i afirma que no ho ha fet pales a cap òrgan que conforma el partit. A més, afegeixen que aquesta situació es podria haver compartit en el Congrés, que per ells, hagués estat el lloc idoni per expressar aquests neguits. Des del partit també es vol comunicar que els diferents òrgans es reuniran pròximament per comentar i debatre aquesta qüestió.