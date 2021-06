Pena de 18 mesos condicionals per llogar el pis d'una tercera persona

Corts dicta que l’home també ha de pagar 5.000 euros a la propietària de l’immoble

El Tribunal de Corts va dictar dijous la sentència que condemna un home que va llogar el pis d’una tercera persona a divuit mesos de presó condicional. La pena notificada pels magistrats també contempla el pagament de 5.293 euros en concepte de responsabilitat, dels quals el condemnat només n’ha d’abonar 1.000 i escaig, ja que en el moment dels fets ja va atorgar a la propietària de l’immoble un total de 4.000 euros.



L’home va ser acusat d’un delicte major d’estafa qualificada per haver arrendat un pis que no era seu durant quasi un any a una persona que necessitava canviar