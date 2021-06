Andorra la Vella tanca el pàrquing del Parc Central fins passat el Tour

Actualitzada 13/06/2021 a les 10:10

El comú d'Andorra la Vella ha anunciat que, des de demà fins després del pas del Tour de França per la capital, l'aparcament del Parc Central es trobarà tancat. El motiu és el muntatge i adequació de l'espai per a l'Andorra Multisport Festival.No obstant això, cal ressenyar que, els primers dies, el tancament no serà total doncs es podrà continuar utilitzant la part alta, amb entrada pel carrer de Pere d'Urg, mentre que des de demà mateix quedarà inhabilitat l'accés per l'Avinguda Tarragona. Es preveu que a finals de setmana, ja quedi tot l'equipament clausurat.De la mateixa manera, la mini deixalleria que es troba en l'equipament, també quedarà tancada, doncs no s'hi podrà accedir. Els veïns continuarant comptant amb els aparcaments i els serveis dels aparcaments Valira i Meritxell.