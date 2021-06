Crítiques a la insolidaritat d'Escaldes i de Sant Julià

Actualitzada 12/06/2021 a les 06:04

L’escenificació d’unió institucional a la plaça del Consell General amb el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Finances, Eric Jover, i els representants de les set corporacions va oferir una imatge bucòlica des d’una òptica de protocol, però conforme els dirigents polítics van acostar-se als periodistes per fer declaracions –o rebutjar-les o fins i tot esquivar-les– van anar sortint els draps bruts de l’aportació solidària dels comuns al Govern per sufragar el 13,36% del que han costat els ERTO fins avui.Ja durant el seu discurs, el líder de l’executiu va al·ludir implícitament a les desiguals dels imports contribuïts assenyalant que una de les lliçons de la pandèmia és que cal “menys egoisme i individualisme i més cooperació i empatia”. Espot va fer referència que els ERTO han costat un total de 56,5 milions d’euros a les arques de l’Estat i va posar en valor que més de 11.500 treballadors s’han acollit als mecanismes de suspensió temporal del contracte de treball o a les reduccions de la jornada laboral, tot evitant “la destrucció de llocs de treball”. Per tot plegat, va agrair, en termes generals, la mostra “de corresponsabilitat i lleialtat institucional a l’executiu” amb l’aportació de 7,55 milions d’euros al fons. “Cadascú ha pres la decisió que ha pres, alguns en funció de la seva capacitat financera i d’altres en funció de la seva voluntat política”, va remarcar Espot, que va desitjar que la rúbrica d’aquest conveni de col·laboració sigui “el primer pas de molts altres acords que signarem en benefici del nostre país”.Davant dels periodistes, però, el discurs es va tornar més agre. “Tothom és capaç de fer els comptes i saber qui aporta què. Segurament ens hauria agradat que algun comú hagués aportat en la mateixa proporció que la majoria dels comuns”, va comentar Espot en al·lusió a Escaldes i Sant Julià que va evitar mencionar. Precisament, aquestes dues corporacions van ser les úniques que ahir no van estar representades per la seva màxima autoritat. En absència del cònsol major, per part d’Escaldes-Engordany hi van assistir el cònsol menor, Quim Dolsa, i el conseller de comú Valentí Closa. A Sant Julià només va fer acte de presència el conseller Rossend Duró.Les mandatàries dels dos comuns que van realitzar una major aportació –Andorra la Vella amb dos milions d’euros i Encamp amb 1,5 milions d’euros– són les que van atendre els mitjans de comunicació un cop finalitzat l’acte. Laura Mas va destacar que “els comuns hem estat al costat del Govern per tot el que se’ns ha demanat, no només per a l’ajuda solidària, sinó també amb els stop labs o l’atenció a la gent gran”. “És una col·laboració exemplar des de fa un any i mig i així continuarem”, va afegir.Des de la corporació de la capital, Conxita Marsol no va tenir objeccions a posar nom i cognoms “als comuns que podrien haver estat més solidaris”. “A Escaldes ja van dir que destinaven una part d’aquest imports a ajudar només els ciutadans de la seva parròquia. Nosaltres amb això som més generosos. I a Sant Julià segons diuen per problemes econòmics no poden fer més aportacions”, va manifestar.Qui sí que va alçar la veu des de la parròquia laurediana va ser el conseller de la minoria Cerni Cairat, per expressar la seva disconformitat. “Veient l’aportació que han fet els altres comuns, és evident que l’aportació del comú de Sant Julià de Lòria no és proporcional al seu pes demogràfic i econòmic”, va ressenyar. A més, Cairat va apuntar que el Govern “ha ajudat el país i, per tant, també Sant Julià, mitjançant instruments com els ERTO i els crèdits tous”, raó per la qual va considerar que “l’aportació del Govern supera amb escreix la del comú de Sant Julià”. “La situació financera del comú és delicada, però ara es prefereixen posar els diners en projectes que no funcionen en comptes de ser solidaris amb tot el país”, va concloure.