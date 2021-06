Pròrroga de 30 dies a la capacitat del Govern d'aplicar mesures restrictives

Actualitzada 11/06/2021 a les 06:28

El Consell General va aprovar ahir amb 26 vots a favor i l’abstenció de la consellera no adscrita Carine Montaner la facultat del Govern d’establir les restriccions durant trenta dies més sota l’empara de la Llei qualificada de seguretat pública i la Llei general de sanitat. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va defensar que les mesures adaptades durant el transcurs de la pandèmia “han permès una tendència progressiva” en la millora de les dades epidemiològiques, i va desitjar que no calgui gaires més vegades renovar la pròrroga. El president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Carles Enseñat, va agrair l’esforç de la ciutadania, mentre que des de l’oposició es va reiterar el suport al Govern en l’aprovació d’aquestes mesures. Per la seva banda, Montaner va expressar que continuava tenint dubtes respecte de la constitucionalitat del text, raó per la qual va afirmar que “no donaré suport a la pròrroga”.