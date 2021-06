Movem Ordino és reticent a fer pisos a l'hotel Casamanya

Tudó celebra l’aterratge de Grifols a la parròquia i destaca la reunió de poble que es va fer i la transparència de la farmacèutica

La construcció de pisos a l’antic hotel Casamanya per tal d’allotjar els científics de Grifols no convenç l’oposició al comú d’Ordino. En aquest sentit, la consellera de Movem Ordino Sandra Tudó va comentar que “nosaltres no som gaire partidaris que l’hotel Casamanya es faci servir com a habitatge per a les persones que vinguin per part de Grifols”. Segons Tudó, “la parròquia disposa d’alternatives suficients per tal que els científics que s’hagin de desplaçar per treballar en el centre de recerca es puguin allotjar”. Tudó va comentar, però, que “el cònsol major, en tot moment, ha parlat que el fet