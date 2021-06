El MoraBanc Andorra tanca el 50è aniversari amb una emotiva gala

Actualitzada 11/06/2021 a les 22:02

El MoraBanc Andorra ha abaixat el teló dels actes commemoratius del 50è aniversari amb una gala que ha acollit el Centre de Congressos d'Andorra la Vella i que ha reunit el passat i present de la història de l'entitat. S'ha escollit l'equip ideal conformat per José Luis Llorente, Carles Farfán, David Jelinek, Toni Jiménez i Chechu Bermudo i s'ha distingit, precisament, l'actual delegat com a MVP històric i a Jordi Clúa per tota la impagable tasca durant tants anys. A més s'ha presentat el nou himne del club "La petja que no s'esborra" interpretat per Oriol Vilella i Lluís Cartes i que sonarà abans de cada partit.