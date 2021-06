El Govern descarta construir la infraestructura a Grau Roig després que l’estudi de l’entitat conclogui que és inviable

El Govern descarta la construcció d’un aeroport nacional a Grau Roig i enterra el projecte de la Cambra de Comerç. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va informar ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que l’informe encarregat a l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI) conclou que la infraestructura no compleix els requisits tècnics i que, per tant, no és viable. “L’executiu ha estat analitzant l’estudi, conjuntament amb el realitzat per l’Autoritat Aeronàutica d’Andorra (AAA), i ha decidit no tirar endavant les següents fases”, va indicar.



Gallardo va detallar els sis punts principals que determinen