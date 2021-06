Els rètols podran estar encesos fins a la una de la matinada

El Govern aprova un reglament per reduir la contaminació lumínica

El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va donar a conèixer ahir el nou reglament de qualitat lumínica i d’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. “Volem fer un ús racional de l’enllumenat i afavorir l’estalvi d’eficiència energètica i alhora disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle”, va manifestar Rossell. En aquest sentit, el reglament limita com a màxim fins a la una de la matinada l’encesa d’aparadors comercials, rètols, panells publicitaris, panells LED i les infraestructures monumentals o simbòliques. Fora d’aquest reglament quedaran com a excepcions els elements de seguretat viària, les indústries o les obres.



Per la seva banda,

