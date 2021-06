El PS exigeix explicacions pel projecte de l'aeroport a Grau Roig

Actualitzada 10/06/2021 a les 20:17

El PS ha demanat avui que el Govern doni explicacions per la gestió del projecte de l’aeroport al Bosc de Moretó, conegut com Aeroport de Grau Roig. Segons informen en un comunicat, Roger Padreny, conseller general, ha comentat que el final d’aquest "era previsible" i ha exposat que des del grup parlamentari socialdemòcrata "no entenem perquè el Govern ho ha perpetuat, per què s'han demanat més informes. A què han jugat tot aquest temps?".En un comunicat posterior, el PS ha lamentat "els recursos que s’han destinat i que s’han perdut pel camí", així com "la manca de coherència i de transparència del Govern" per tota la informació obtinguda que s’ha rebut gràcies a les preguntes i demandes entrades pel seu grup parlamentari.