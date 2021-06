Actualitzada 10/06/2021 a les 13:06

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit a les 11:20 hores el Jurament de set nou Membres del Cos Penitenciari. Els agents que corresponen a la promoció 29a són Francesc Gonzàlez, Adrià Arriba, Francesc Pérez, Aitor Rodríguez, César Charrua, David Aliaga i Eric Sallés.Els agents penitenciaris han jurat el càrrec d’acord amb acatament i fidelitat a la Constitució d’Andorra sota mandat de complir “de forma recta i imparcial respectant el model de discreció i reserva en els afers que tinguin coneixença a raó de les seves funcions”.El Ministre de Justícia i Interior Josep Maria Rossell Pons ha valorat la missió encomanada dels agents, que “cada vegada necessita més preparació i professionalització”. Així mateix, ha afegit que “a la nostra societat s’ha de tenir en compte que el sistema penitenciari ha d’estar orientat a la reinserció dels interns i, en aquest sentit, des del Govern s’ha dut a terme i es continuaran duent a terme les accions necessàries per a fer-ho possible”. La cerimònia ha finalitzat amb l’himne d’Andorra i la fotografia de família dels agents.Pel que fa a la situació actual del centre penitenciari de La Comella s’ha detallat que en un periode de dos anys es jubilaran 12 agents del cos penitenciari. Per altra banda, els interns es troben en procés de vacunació. En aquest sentit, 15 dels 53 presos han expressat la seva voluntat de no vacunar-se. Quant a la tornada a la nova normalitat al centre, s’està treballant amb el Ministeri de Salut i es preveu que a principis de juliol es pugui reprendre de nou els “vis a vis”.En aquesta línia, s’ha detallat que totes les visites a nivell familiar requeriraran sense excepció un test d’antigens previ amb un temps no superior a tres hores. En aquests moments als presos se’ls permet tres visites al locutori i una videoconferència amb la família un cop per setmana.