Dotze psicòlegs s'interessen per formar part del pla d'atenció per la Covid-19

Actualitzada 10/06/2021 a les 05:50

CAP CANDIDATURA PER RENOVAR LA JUNTA DEL COPSIA

El Col·legi de Psicòlegs celebra avui al vespre una assemblea per renovar els membres de la junta directiva. Ahir a la tarda, però, no s’havia presentat encara cap candidatura. Bona part dels membres de la junta actual no poden repetir i a més consideren que és el moment per a un relleu. Les llistes es poden presentar fins demà i en cas que finalment no hi hagi ningú que vulgui assumir el relleu, el col·legi podrà decretar un període d’uns tres mesos, segons els estatuts, per tornar a demanar candidatures. En el cas extrem que tampoc es presentés ningú, el col·legi s’hauria de dissoldre.

Una dotzena de psicòlegs s’han interessat en el programa impulsat pel Govern per atendre les persones que han vist afectada la seva salut mental a causa de la pandèmia. Després de diverses reunions, l’executiu i el Col·legi de Psicòlegs (Copsia) van tancar la setmana passada el conveni que determina les condicions del programa, que inicialment només havia generat l’interès de dues persones. Segons dades del col·legi, a data d’ahir fins a dotze professionals s’havien interessat per adherir-se al pla per tractar els efectes de la Covid en la salut mental. La dotzena de professionals hauran de formalitzar l’acord directament amb el ministeri de Salut.El procés per adherir-se és senzill, ja que el Copsia ja va facilitar al Govern una llista de tots els professionals que complien els requisits per formar part del programa. En cas que un psicòleg que no consti a la llista presentada pel col·legi també vulgui participar en el programa, el ministeri es posarà en contacte amb el Copsia per comprovar que compleix les característiques demanades.Ara que ja hi ha més professionals interessats en el pla, els professionals preveuen que pugui arrencar en els propers dies. Cal recordar que el Govern tenia la intenció d’arribar a donar resposta a 700 persones, tot i que això dependrà finalment del nombre de professionals interessats a donar el servei. La dotació inicial prevista pel programa és de 225.000 euros i servirà per subvencionar el 65% del preu de la sessió. D’aquesta manera, l’usuari assumirà prop de 13 euros dels 36 que costarà cada sessió. El conveni signat també marca que es podran realitzar fins a vuit sessions per pacient.