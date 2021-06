Dilluns s'inicia l'administració de Pfizer a uns 8.000 joves

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:27

Dilluns vinent començarà el procés de vacunació del jovent d’Andorra comprès a la franja d’edat entre els 16 i els 30 anys. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va explicar ahir en roda de premsa que de les 8.000 dosis que van rebre de Pfizer a través de l’acord amb Espanya, el servei de farmacologia en podrà extreure prop de 9.000 injeccions per a aquest col·lectiu. De moment, a la plataforma de vacunació hi ha un total de 7.289 persones apuntades en aquesta franja d’edat. Tots els vaccins s’administraran “de cop” perquè el ministre de Salut va assegurar que tenen garantida l’arribada d’una nova remesa de Pfizer a partir de la segona quinzena de juny. D’aquesta manera, Benazet va destacar que s’haurien completat les 30.000 dosis amb les quals Espanya es va comprometre de subministrar a Andorra.Paral·lelament, el titular de Salut va informar ahir de la detecció de 10 nous positius de coronavirus, que eleven a 13.791 el nombre de casos totals des de l’inici de la pandèmia. Els casos actius continuen baixant fins a 95 i la taxa de reproducció també disminueix fins a 0,71. Quant a les recuperacions, hi ha 13.569 persones que han rebut l’alta mèdica, mentre que les defuncions segueixen estabilitzades en 127 per cinquena setmana seguida. A l’hospital només queda un pacient ingressat a planta. Durant la jornada de dimarts es van administrar un total de 1.599 vacunes: 913 primeres dosis i 686 segones.