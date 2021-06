Acordat el calendari per debatre sobre el futur de les pensions

El Consell marca dos dies de juny i un de juliol per trobar-se també amb la CASS i el Govern

La comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de la jubilació de la CASS es va constituir ahir. La primera reunió, presidida per la síndica general, Roser Suñé, i que ha tingut la presència de diversos consellers generals de tots els grups parlamentaris, ha servit per establir el calendari de les properes trobades abans de la parada per les vacances d’estiu. En concret, les noves reunions es duran a terme el 15 i el 29 de juny i el 13 de juliol de 12 a 14 hores.



