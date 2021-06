Riba defensa que el subsidi d'atur no és un obstacle per a l'acord d'associació

Actualitzada 08/06/2021 a les 13:18

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per actualitzar l’estat de les negociacions per l’acord d’associació i ha comentat que la implementació del subsidi d’atur no és un obstacle per la Unió Europea (UE). “No existeix un model europeu d’atur en el que puguem alinear-nos i països com Luxemburg o Estònia no tenen prestacions contributives”, ha declarat Riba, que ha remarcat que això no significa “deixar desateses les persones en situació de desocupació”. En aquest sentit, perquè el subsidi d’atur fos un escoll de les negociacions “hi hauria d’haver una norma de la UE que digués que les prestacions per desocupació fossin contributives i vinculades al sistema de seguretat social”. “I això no existeix al dret europeu, té cabuda dins de l’ordenament jurídic”, ha subratllat.Igualment, el secretari d’Estat d’Afers Europeus ha puntualitzat que Espanya “no ha posat cap condició”, sinó que “ha manifestat una opinió sobre un model que seria més apropiat”. “La preocupació d’Espanya no és que la nostra preocupació sigui contributiva o no contributiva, sinó que els treballadors espanyols no es trobin desatesos. I hem puntejat de manera conjunta que no hi ha casos de manera general on es pugui afirmar que Andorra desaté la seva població”, ha sentenciat Riba, partidari de focalitzar els esforços en polítiques d’ocupació. “Els percentatges de desocupació, inclús en els moments més forts dels darrers mesos, en cap moment han justificat un canvi de prestació cap a un model contributiu”, ha conclòs.