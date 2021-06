Porqueres afirma que perdre el diferencial de la benzina serà "un problema de país"

Actualitzada 08/06/2021 a les 17:44

El president de l'Associació d'Importadors de Carburants, David Porqueres, ha manifestat aquesta tarda en roda de premsa que l'aplicació de la taxa als carburants al gener suposarà perdre el diferencial de preu de la benzina amb els països veïns i serà "un problema de país". Des de l'entitat consideren que el cost econòmic de la gasolina i el gasoil a Andorra "és un producte estrella" per atreure visitants i han exposat que el país està "dimensionat" per un volum alt de turistes, per la qual cosa "si perdem nosaltres, també ho farà el Principat". En aquesta línia, ha reiterat la demanda perquè s'ajorni fons el gener del 2023 l'entrada en vigor de l'impost als hidrocarburs al·legant que les quasi 13.000 signatures recollides durant el darrer mes per l'Associació de Consumidors (ACU) són un "nombre important de ciutadans que també sol·liciten que es retardi l'aplicació".Porqueres també ha assenyalat que els importadors estan completament a favor que el Govern comenci a posar en marxa "a partir d'avui", les polítiques i iniciatives que es preveuen amb la dotació del fons verd, però ha matisat que el finançament d'aquestes "ha d'anar a càrrec seu fins al gener del 2023", moment en què "la majoria d'organismes internacionals apunten que es començarà a recuperar l'activitat econòmica arreu del món". "Només agafant una part dels impostos especials que paguem pel carburant i una altra part de la taxa de tinença de vehicles, l'executiu podria dur a terme aquestes accions fins a la data esmentada sense ofegar un sector clau en l'economia d'Andorra".