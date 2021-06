Actualitzada 08/06/2021 a les 14:39

El cap de Govern, Xavier Espot, ha obert la porta a l'arribada de sucursals de bancs europeus al Principat dins del marc de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Espot ho ha condicionat al fet que els bancs andorrans puguin competir en aquests estats en igualtat de condicions i a que el Principat tingui accés a un prestador d'última instància i al Banc Central Europeu com mecanisme de finançament de la Unió Europea. El cap de Govern ho ha avançat en el marc de la seva participació aquest matí a l'esdeveniment telemàtic organitzat per l'espanyola Nueva Economia Fórum.Segons ha assenyalat Espot, "un cop les nostres entitats bancàries puguin competir em igualtat de condicions, permetrem que les entitats de fora puguin venir a Andorra en igualtat de condicions". El cap de Govern ho considera un "tracte just" i la línia vermella a l'hora de negociar aquest aspecte amb la Unió Europea.