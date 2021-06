Demanda dels set comuns i la CASS contra el Govern

Actualitzada 08/06/2021 a les 11:18

Els set comuns i la CASS han interposat una demanda contra el Govern per reclamar les sancions administratives que han prescrit. La reclamació la interposen en entendre que la Batllia no va actuar correctament i va deixar prescriure les multes, que significa que el tributari ja no té l’obligació de pagar l’impost pertinent. Els demandants actuen contra l’executiu com a màxim responsable de l’Estat i, per tant, de la justícia. En total, segons ha pogut saber el Diari, els responsables de les set corporacions comunals i de la seguretat social reclamen al Govern dos milions d’euros aproximadament.La problemàtica sorgeix quan es crea la figura del saig i comproven que els expedients en qüestió han prescrit. És aleshores quan un comú decideix portar el tema a la justícia i interposa una demanda al Tribunal Superior, que falla a favor de la corporació comunal. En concret, la resolució marca que l’Estat, és a dir, el Govern, ha de pagar la meitat de la quantitat que es reclama en entendre que sempre hi ha una part imponderable. La qüestió, però, es complica quan un altre comú també porta el cas al Tribunal Superior i en aquest moment la resolució judicial canvia. En concret, el Superior demana que per tirar endavant la demanda la corporació comunal entregui un certificat conforme els expedients han prescrit. El certificat, però, l’ha de fer la Batllia, que és el mateix ens al qual s’acusa de no haver funcionat correctament.Davant la negativa per adquirir el certificat que el Superior els reclama per tirar endavant la demanda, totes les corporacions locals i també la CASS s’han unit per fer front comú i exigir a la Batllia la informació. En cas que la negativa persisteixi, la qüestió podria arribar al Tribunal Constitucional amb una demanda per dilació indeguda.La problemàtica es va parlar en la darrera reunió de cònsols, en la qual es va decidir que cada comú revisés la suma de les sancions que reclama, per tenir un import més concret sobre el que es reclama. Segons es va decidir, serà el comú d’Encamp l’encarregat de centralitzar la qüestió.Tot plegat arriba enmig d’un altre conflicte entre comuns i Govern, també relacionat amb la reclamació d’uns diners per part de les corporacions locals. En aquest cas, però, la demanda és directament contra l’executiu sense que hi hagi cap tercer implicat. En concret, els comuns reclamen prop de vuit milions d’euros al Govern referents a la part que les corporacions comunals consideren que resta per pagar de les transferències del 2017.En aquest cas, les discrepàncies venen provocades per com s’han de calcular les transferències. Mentre que el Govern defensa que s’ha de fer sobre allò cobrat, els comuns insisteixen que el càlcul s’ha de fer sobre la part liquidada. Amb la llei a la mà, les corporacions comunals estan convençudes que tenen raó i, a menys que l’executiu canviï d’opinió i puguin arribar a un acord a l’últim moment, els cònsols estan decidits a anar a la justícia. De moment ja han presentat un recurs administratiu per tal d’evitar que la qüestió prescrigui. Si en el termini de temps de resolució del recurs no hi ha un acord –i de moment res no fa pensar que sigui així–, les transferències del 2017 també confrontaran els comuns i el Govern davant dels tribunals.El saig comprova els expedients de les sancions administratives que reclamen els comuns i la CASS i s’adona que han prescrit.Els comuns i la CASS reclamen les sancions a l’executiu, entenent que es tracta d’un mal funcionament de la justícia i que el Govern n’és l’últim responsable.Una primera resolució del TS dona la raó als comuns però en un segon cas reclama que s’aporti un certificat que digui que les sancions han prescrit.La Batllia es nega a donar als comuns i la CASS el certificat que demana el TS. Els demandants fan front comú i no descarten anar al Constitucional.