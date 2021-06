Les converses perquè els psicòlegs entrin per la CASS s'aplacen a la tardor

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:52

La demanda dels psicòlegs per entrar per la CASS fa anys que està sobre la taula. El Govern de Xavier Espot es va comprometre a tractar la qüestió i de fet a finals de l’any passat el col·lectiu celebrava la intensificació de les trobades amb el ministeri de Salut per negociar la inclusió del servei a la seguretat social. Ara, però, les converses s’han tornat a alentir i s’han aplaçat fins a la propera tardor. Segons va explicar el president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, el ministre Joan Martínez Benazet els va informar que la comissió que tracta la cartera de serveis no podrà reprendre la feina fins passat l’estiu.En aquest sentit, Fernández va indicar que serà ja la propera junta del Col·legi qui lideri les negociacions, ja que dijous vinent el col·lectiu celebrarà una assemblea per canviar els càrrecs. “Jo ja no em puc tornar a presentar i a més cal una renovació”, va comentar l’encara president del Col·legi, sense poder detallar quantes candidatures es presentaran.Malgrat la parada en les converses amb Govern per entrar a formar part de la cartera de serveis de la CASS, els psicòlegs es mostren esperançats que la fita pugui ser una realitat durant aquesta legislatura. En aquest sentit, Fernández va remarcar que “la pandèmia ha fet valdre la nostra feina i ha demostrat la importància de la salut mental”. El psicòleg feia aquestes declaracions posant en relleu el programa impulsat per Govern d’atenció per a totes les persones que han vist afectada la seva salut mental a causa de la crisi sanitària i que ha de començar en les properes setmanes. “L’interès per aquest programa per part del ministre de Salut i del mateix cap de Govern evidencia la importància de la nostra feina”, assegurava Fernández, confiat que el context els ajudi amb la negociació per entrar pel sistema públic.Precisament sobre aquest conveni, els professionals han volgut negociar-lo amb el compromís ferm del Govern que el programa està totalment desvinculat de les negociacions per entrar a formar part de la CASS. La principal preocupació era que el preu marcat en el pla d’ajuda per als afectes de la Covid –36 euros per sessió– no creés un precedent a l’hora de fixar la taxa dels psicòlegs quan formin part del sistema de Salut públic.