Espanya retorna 300.000 euros pel 'tax free' durant el primer trimestre

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:53

Entre el gener i el març a la duana de la Farga de Moles es van validar 8.857 tiquets per a la devolució de l’IVA a residents al Principat a través del sistema DIVA, que consisteix en el segellat digital de les factures o formularis de reemborsament. Les operacions suposen una quantitat de devolució que ascendeix a prop de 300.000 euros, 295.862 concretament.Durant el primer trimestre de l’any el pas fronterer hispanoandorrà va estar encara marcat per les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia. Si bé els residents al Principat van poder travessar lliurement a territori espanyol durant les vacances de Nadal per poder visitar familiars a l’altra banda de la frontera, després va tornar el confinament municipal de Catalunya i la limitació estricta que permetria creuar només per motius de necessitat, com ara els sanitaris. A partir del 9 de febrer la Generalitat va assimilar Andorra a la comarca de l’Alt Urgell i es va permetre el pas lliure entre els dos territoris i ja a l’abril es va autoritzar la mobilitat sense restriccions. No obstant, les xifres d’operacions s’han recuperat i poc tenen a veure amb el que va succeir els primers mesos de l’any 2020, marcats pel confinament dur. Llavors la xifra que es va reemborsar en el set primers mesos de l’any era només sensiblement superior a la del primer trimestre del 2021: 332.197 euros.El tax free s’ha convertit també en una oportunitat per al comerç de la Seu d’Urgell, per atreure el client andorrà. I del febrer passat –coincidint amb l’assimilació entre el Principat i l’Alt Urgell– es va fer l’anunci de l’app per facilitar fer el tràmit a través del mòbil. Una aplicació que permet identificar la botiga –també hi poden participar els paradistes del mercat setmanal– i escanejar els tiquets de compra per sol·licitar la devolució de l’IVA, segons van explicar des de l’ajuntament en el seu dia. Es tracta d’una app desenvolupada per la companyia Woonivers, que precisament també acaba de rubricar un acord amb Andbank per tal de facilitar el tax free als clients de l’entitat bancària que facin compres al territori espanyol.Per contrarestar aquesta competència i evitar que els compradors no compleixin amb l’obligació d’abonar la part d’IGI que els pertoca, el Govern va aprovar a l’octubre una simplificació de la declaració de l’impost dirigida a particulars per importació de productes i que s’havia de combinar amb un increment dels controls duaners. Els ciutadans estan obligats a fer la declaració del producte i abonar l’IGI si allò que han adquirit té un cost de 300 euros i han fet el tax free. Si no han sol·licitat la devolució de l’impost forà, l’import que els obliga a declarar el producte importat puja fins als 900 euros.Un gran volum dels tiquets validats a la duana espanyola són d’alimentació. Fa un parell d’anys que es va suprimir l’obligació d’una despesa mínima per demanar el retorn del tribut.