Andorra domina, però empata sense gols davant Gibraltar (0-0)

Actualitzada 07/06/2021 a les 23:13

La selecció ha signat les taules a l'Estadi Nacional, en un partit que ha aconseguit dominar des del principi, però on s'ha mostrat orfe en la resolució. L'empat sense gols final es va poder modificar en un xut al travesser d'Àlex Martínez a la primera part i una intervenció fantàstica de José Gomes als primers instants de la represa després de salvar un cop de cap del gibraltareny Torrilla.Andorra ha tingut gairebé el 70 per cent de la possessió de pilota i ha fet prop de 500 passades, dades inusuals i que demostren la superioritat andorrana, tot i no haver generat gaires opcions de perill. La selecció tanca, així, la finestra de dos partits amistosos de preparació pel premundial de Qatar 2020.