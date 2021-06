Un jove empresari serà el secretari d'Andorra Endavant

Actualitzada 03/06/2021 a les 12:04

ELS ESTATS ESTARAN LLESTOS EN UN MES

Noemí Amador, de 38 anys, és professora d'anglès a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino, titulada en filologia anglesa i amb un màster en educació i noves tecnologies. Marc Monteagudo és un empresari escaldenc. Montaner té la intenció de presentar els estatuts de la formació a principi de juliol. La consellera confia tenir l'aval del Govern al setembre i fer una presentació pública. Montaner es va mostra satisfeta perquè "hem aconseguit tenir també una secció jove" i una persona en cada parròquia que està treballant.

Carine Montaner ja té configurada l’executiva nacional del seu partit amb la incorporació de Marc Monteagudo, un empresari de 34 anys molt conegut a Escaldes i que s’estrena en política. Monteagudo estarà a la direcció amb la vicepresidenta Noemí Amador i Carine Montaner com a presidenta.D’altra banda, França Riberaygua en nom propi i actuant com a representant de Lluís Ferreira va desmentir ahir l’ingrés de tots dos a Andorra Endavant, la formació impulsada per la consellera general no adscrita. El Diari d’Andorra apuntava en el titular de la seva edició d’ahir la incorporació dels dos exmembres de terceravia al projecte.L’advocada escaldenca va exigir al Diari una rectificació afirmant que “ni la senyora França Riberaygua ni el senyor Lluís Fer­reira fan part del partit [en instància de creació] Andorra Endavant ni hi tenen cap càrrec”.Andorra Endavant es troba ara en procés de creació amb el treball d’elaboració dels estatuts amb vista a l’assemblea constitutiva. La notícia apuntava els contactes mantinguts per Riberaygua i Ferreira per a una futura afiliació en el nou partit, un cop constituït. També s’indicava que Riberaygua ocuparia la vicepresidència de la formació, càrrec que recau en Amador, també excandidata de terceravia i cap de llista a les territorials en les darreres eleccions generals. Montaner, Riberaygua i Ferreira van aclarir que no hi ha hagut contactes per a una incorporació.