Actualitzada 03/06/2021 a les 14:28

EL DEBAT DE LES PENSIONS, UN MELÓ INAJORNABLE

Paral·lelament, el recurrent debat de les pensions va servir per evidenciar que tant empresaris com treballadors urgeixen la recerca d’una reforma per a la sostenibilitat del sistema de pensions. Cadena va sostenir que augmentar l’edat de jubilació als 67 anys no canviaria gaire l’escenari, mentre que davant un eventual augment de les cotitzacions va demanar un equilibri al 50% a l’hora d’assumir les despeses entre empresaris i treballadors. Precisament, el secretari general de l’USdA va indicar que falta “la contribució de l’Estat a les pensions perquè només hi ha la pota dels treballadors i els empresaris” a l’hora d’assumir sacrificis. “Martí va dir que si algú cotitzava 20 anys se n’anava als 1.300 euros. Algú no ha dit tota la veritat”, va cloure.

Tots els camins duen a Roma i a Andorra tots els debats porten a l’habitatge. Aquesta és la conclusió a la qual van arribar ahir el president de la CEA, Gerard Cadena, i el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, durant l’emissió del programa L’última paraula, a la televisió del Diari . Des d’òptiques diferents, el portaveu de la patronal i la cara més coneguda que representa el món sindical van coincidir ahir a assenyalar que la problemàtica de l’habitatge, i més concretament el preu dels lloguers, suposa un escull que de vegades és insalvable per aconseguir atreure mà d’obra qualificada per al país.“Hi ha molts sectors on tenim dificultats per trobar mà d’obra qualificada. Amb l’hoteleria potser es pot donar resposta a la problemàtica perquè hi ha empresaris que reconverteixen el seu immoble, però això no ho podem fer amb la construcció, la restauració o el comerç”, va afirmar Cadena. Un diagnòstic compartir per Ubach, que també va posar el focus en els salaris. “He parlat amb hotelers de cinc estrelles i si comparem amb Espanya o França, allà paguen molt més. Els empresaris teniu problemes de mà d’obra qualificada perquè els treballadors ja es guanyen la vida a casa seva i no tenen necessitat de venir a Andorra”, va replicar Ubach. A més, el secretari general de l’USdA va posar de manifest els esculls que es troba un treballador estranger només arribar a Andorra, havent d’assumir una mensualitat de lloguer “desorbitada” més tres més en concepte de fiança sense encara haver percebut cap remuneració de la seva feina.Per la seva banda, Cadena va rebutjar la tesi del salari com a impediment per atreure mà d’obra qualificada, ja que va considerar que els esforços que està realitzant el Govern amb els ERTO són la prova de la voluntat de no deixar ningú a l’estacada. “En aquests moments per sortir de la crisi no pots afegir increments molt importants. Nosaltres som partidaris de la política d’increment gradual per arribar a final de la legislatura amb el salari mínim a 1.200”, va expressar. Així mateix, el president de la CEA va comentar que en el sector de la construcció “ja s’estan pagant salaris molt alts i no es troba gent”, raó per la qual va advocar per una major formació al personal.En qualsevol cas, ambdós van arribar a un punt d’acord que passa per una major intervenció de l’Estat per reduir les desigualtats socials existents. “No podem canviar d’avui a l’endemà el sistema perquè llavors deixarem de ser competitius. El pressupost social cada any va creixent”, va manifestar Cadena. Al seu torn, Ubach va mostrar-se crític amb “les polítiques de contenció dels salaris i les pensions” de l’executiu “de majories absolutes”. “El Govern no va preveure la sortida de la crisi del 2008 i ara hem entrat a la crisi de la Covid. Tot el que és salari i pensions han estat aturats durant aquests 15 anys i la vida ha continuat i ara tot és més car”, va reivindicar el representant sindical, que va reclamar “més drets” i “menys almoines”.En termes estrictament d’habitatge, Ubach es va preguntar “per què hem de condemnar la gent a viure de lloguer i a no poder tenir un habitatge de la seva propietat a un preu assequible”, mentre que Cadena, tot i defensar els interessos de l’empresariat que busca obtenir un rendiment en el seus terrenys, va apuntar la necessitat d’introduir més oferta al mercat, entre les quals també habitatge de protecció oficial.