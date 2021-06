Territori aprova un nou reglament d'ancoratges al terreny

Actualitzada 02/06/2021 a les 19:55

Territori ha aprovat el nou Reglament d'ancoratges al terreny. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el text té per objectiu impulsar una normativa sobre inspecció, manteniment i reparació d’ancoratges per reforçar la seguretat dels mateixos. En aquest, s’estipula de quina manera els constructors, propietaris i altres actors implicats han de complir les obligacions fixades per l’article 127 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme. En aquest sentit, el nou reglament permet guiar en la fase de construcció i en el manteniment i reparació d'ancoratges, per homogeneïtzar els procediments a seguir, fixar periodicitats, sistemes, mitjans i materials, així com orientar els responsables en les tasques tècniques.El Consell de Ministres també ha aprovat l’adhesió al Conveni sobre el comerç internacional d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (CITES), que estableix un marc de protecció d'espècies de la fauna i la flora pel que fa al seu comerç internacional, regulant i controlant les importacions i exportacions.Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, a la pràctica Andorra ja aplica gran part d’aquest marc, ja que el Reglament de fauna es basa en les disposicions del conveni, i els documents que es fan servir per importar i exportar són similars als que exigeix el conveni. A més Andorra disposa d’una autoritat central reconeguda pel Secretariat del CITES.Govern informa que la legislació andorrana s’alinea a les disposicions del conveni i de la mateixa manera, el Reglament relatiu a les relacions de transport, d’importació i d’exportació d’animals salvatges, es va elaborar d'acord amb les disposicions del conveni. Així mateix, aquest estipula designar una autoritat administrativa que recaurà en el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, una autoritat científica que assumirà el CENMA i una autoritat sancionadora i de comís que assumirà el Departament de Duana, el Cos de Banders i el Departament de Policia.