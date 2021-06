La Fundació Crèdit Andorrà dona productes a la Creu Roja

Actualitzada 02/06/2021 a les 06:35

La Fundació Crèdit Andorrà va realitzar ahir una donació de 1.164 productes de primera necessitat a Creu Roja Andorrana, en la segona col·laboració que fa per a la botiga solidària. L’entitat va lliurar productes alimentaris, d’higiene personal i de la llar, que se sumen a les 857 unitats de l’entrega que es va fer al gener i que tenen un valor total de 2.500 euros.La directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, va posar en relleu el compromís “d’estar a prop de les persones i, especialment, dels col·lectius més vulnerables. Per això impulsem i col·laborem amb iniciatives com la botiga solidària”. Per la seva part, el director de l’ONG, Jordi Fernàndez, va agrair la iniciativa i va destacar que “el suport i la col·laboració d’entitats com la Fundació Crèdit Andorrà, que de manera regular ajuden la botiga solidària, són fonamentals per a l’activitat que porta a terme Creu Roja Andorrana”.