El PS denuncia la tendència alcista a fer adjudicacions directes del Govern

Salazar lamenta el “preocupant” ús dels diners públics arraconant el principi de concurrència

Pràcticament dos de cada tres euros que inverteix el Govern són destinats a adjudicacions directes en el primer trimestre del 2021. Fins al 19 de març d’enguany, l’executiu ha realitzat un total 28 adjudicacions a través de la contractació directa per un import d’1,8 milions d’euros, mentre que 12 s’han fet mitjançant concursos públics per un import d’un milió d’euros. Dit d’una altra manera, de l’import total de les adjudicacions, un 64% s’han realitzat per contractació directa i només el 35% per concurs públic, quelcom que el PS va denunciar ahir després d’haver efectuat una demanda d’informació. “L’adjudicació directa potser

#1 Roc

(02/06/21 07:38)