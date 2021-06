Govern rep 102 propostes d'escolars per fer el logotip de reserva de la biosfera

Actualitzada 01/06/2021 a les 15:01

Govern ha presentat avui la primera acció del procés participatiu sobre la candidatura a la Unesco perquè Andorra esdevingui una reserva de la biosfera en la seva totalitat. Es tracta d'un concurs dirigit a alumnes de 3r i 4t de segona ensenyança per a buscar una proposta de logotip per a la candidatura. Avui, doncs, ja s'ha obert el període de votació de totes les propostes on la ciutadania podrà votar a través de la Plataforma participació ciutadana del Govern – VISC: www.visc.ad . En total hi ha 102 propostes agrupades pels centres escolars partipants.El secretari d’Estat Marc Galabert ha fet saber que s'ha treballat de manera molt intensa amb tots els equips directius dels diferents centres. En aquest sentit, les àrees de ciències socials, naturals i plàstica han treballat amb els alumnes conceptes vinculats amb la petjada ecològica, la sostenibilitat, el patrimoni cultural i natural d'Andorra i també les eines conceptuals bàsiques que els han d'ajudar a crear el seu propi disseny.Pel que fa a la fase de votació, passaran a la final entre una i dos propostes de cada centre que es valoraran amb l'ajuda d'un comitè expert i, finalment, la proposta guanyadora nacional s'escollirà a càrrec d'un jurat multidisciplinar i es comunicarà el 15 de setembre. Les bases admeten que, en cas que sigui necessari, el logotip guanyador podrà ser reinterpretat o perfilat per un dissenyador professional.El ministeri de Presidència està impulsant aquesta candidatura a la Unesco amb una part important de participació ciutadana perquè els ciutadans d'Andorra puguin valorar aquesta aposta de país. Pel que fa a la data d'entrada de la candidatura, Govern preveu que es pugui oficialitzar al llarg del 2022.