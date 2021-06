El 50% de la població, favorable a l'acord d'associació

Actualitzada 01/06/2021 a les 06:46

Pràcticament el 50% dels participants, concretament el 49,7%, a l’enquesta política del CRES es van mostrar favorables a l’acord d’associació amb la Unió Europea sota la fórmula que actualment s’està negociant. Aquesta opció creix percentualment 14 punts respecte al 2018, en què l’adhesió va ser del 35,5%. Per contra, els partidaris de mantenir l’estatus pel qual es regeix Andorra actualment registren un consens del 22,9%, gairebé deu punts inferior en comparació amb ara fa tres anys. Amb unes xifres similars, l’opció d’adherir-se com a Estat membre de ple dret dins de la Unió Europea aconsegueix el suport del 9,7%, mentre que hi ha un 4,2% que pensa que s’hauria de tenir menys relació de l’actual.El coneixement sobre l’estat de les negociacions, o com a mínim la seva existència, també s’ha vist augmentat d’ara fa tres anys. Del lideratge de l’actual ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, al 2018, on el 59% dels enquestats havien sentit a parlar de les negociacions amb Europa, enguany, sota la delegació encapçalada pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, el coneixement de les converses entre Europa i Andorra ha augmentat fins al 80,2%, una pujada de més d’un 20%.Preguntada la ciutadania pels aspectes que considera que poden afavorir més Andorra, el 15,3% de les respostes van encaminades cap al procés d’obertura econòmica, la circulació de mercaderies o els acords comercials. Així mateix, un 13,1% valora positivament l’accés a ajudes econòmiques o subvencions. Tot i això, un 33,9% assegura no disposar de prou informació per pronunciar-se. Sobre els efectes amb incidència negativa, un 18,2% dels enquestats temen una pujada d’impostos i un major control fiscal, mentre que el 10,9% creu que comportarà pèrdues de sobirania. I un 36,6% exposa que no disposa de prou informació per valorar-ho.