Andorra comptarà amb una delegació de l'Institut Cervantes

Ros diu que la fórmula podria ser una seu del que hi ha a Tolosa de Llenguadoc

L’Institut Cervantes comptarà amb una delegació al Principat. Segons va poder saber el Diari, la institució per a la difusió de la llengua i la cultura espanyola té en ment tenir presència directament a Andorra. En aquest sentit, l’ambaixador espanyol, Àngel Ros, va apuntar que “el model que es podria escollir per tal de desenvolupar la presència de l’Institut Cervantes a Andorra podria ser una delegació del que hi ha a Tolosa de Llenguadoc”.



Ros, però, va recordar que “com s’acabarà fent encara no està tancat”, tot i afegir que “des de l’ambaixada creiem que podria ser una bona fórmula perquè