Andbank incorpora Javier Planelles com a managing director de tecnologia i operacions del grup

Javier Planelles és el nou managing director de tecnologia i operacions del grup Andbank, segons ha anunciat l'entitat. Planelles arriba de Cecabank on ha estat 17 anys i des del 2016 ha ocupat el càrrec de director corporatiu de l'àrea de serveis operatius.El nou directiu d'Andbank serà responsable de la transformació digital de l'entitat, així com de les operacions del grup en tots els països en els quals és present. Javier Planelles té una llarga experiència amb càrrecs com el de director corporatiu de l'àrea de serveis operatius a Cecabank on ha lidetat "l'execució d'operacions corporatives d'adquisició de negocis i activitats financeres i donant suport a projectes d'integració de negoci, transformació digital, adaptació normativa i expansió de l'activitat tant a Espanya com a Portugal", destaca Andbank. Planelles és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Sant Pau-CEU de Madrid i va començar la carrera professional el 1998 en la firma Arthur Andersen, que després es va integrar a Deloitte.