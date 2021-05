Talls puntuals de circulació al túnel del Pont Pla i de la Tàpia per manteniment

Actualitzada 31/05/2021 a les 06:50

El departament de Mobilitat va informar ahir a través de les xarxes socials que en els propers dies alguns túnels de la xarxa viària del país patiran talls puntuals per tasques de manteniment, raó per la qual va recomanar prendre nota de les afectacions i planificar amb antelació els desplaçaments.D’aquesta manera, el túnel del Pont Pla quedarà tallat al trànsit en sentit nord durant la jornada d’avui, concretament entre les 9.30 hores i les 12.30 hores. El mateix túnel del Pont Pla però aquest cop en sentit sud romandrà tancat a la circulació l’endemà, és a dir, el dimarts 1 de juny, entre les 9.30 hores i les 12.30 hores per completar les tasques de manteniment.En darrer lloc, l’últim túnel afectat per aquestes revisions serà el de la Tàpia, que quedarà tallat al trànsit en els dos sentits de la marxa el proper dimecres 2 de juny en la franja horària compresa entre les 9.30 hores i les 11.30 hores.