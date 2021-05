La multinacional Altia, experta en digitalització, arriba al país

Actualitzada 31/05/2021 a les 06:54

La multinacional d’origen espanyol Altia tindrà una sucursal a Andorra. La consultoria, fundada per Tino Fernández, i que està especialitzada en suport a la digitalització empresarial i de les administracions públiques, va resultar la guanyadora d’un dels concursos públics de caràcter internacional, convocats per Govern en el marc del procés de transformació digital que va anunciar que emprenia l’executiu.Concretament, el projecte de la plica guanyadora d’Altia s’eleva fins als 447.000 euros, que han de servir per fer front a “diversos serveis i aplicacions, així com la formació al personal del departament de sistemes informàtics, que seran els que s’encarregaran de la seva implementació”.Amb aquesta nova oficina, la consultoria suma un total de vint sucursals de la companyia que es troben repartides en set països, entre els quals destaquen Espanya, els Estats Units o el Brasil.