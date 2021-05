Detingut per quadruplicar la taxa d'alcohol permesa després de patir un accident

Actualitzada 31/05/2021 a les 13:32

La policia va efectuar un total de 13 detencions durant la setmana passada i totes elles, menys una, estan relacionades amb delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. Un home resident de 39 anys va ser qui va registrar la taxa més elevada amb 3,28 grams per litre de sang. Va ser a les 14.15 h del dissabte i l'arrestat va patir un accident amb danys materials. També destaca que un home de 53 anys va registrar una taxa de 2,49 g/l dissabte a les 20.45 h i un resident de 44 anys va donar 2,28 g/l ahir al migdia. La policia li va efectuar un control a aquest darrer a instàncies del servei de circulació del comú de Sant Julià.D'altra banda, la policia va detenir una dona resident de 29 anys la matinada del dimarts al dimecres per un presumpte delicte contra l'honor i la funció pública. L'arrestada es trobava dins d'un vehicle en el qual la conductora va ser detinguda per superar la taxa d'alcohol permesa. Durant el control, la dona va mostrar una actitud desafiant i injuriosa envers agents de policia i va desobeir les indicacions que se li van donar.