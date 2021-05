DA tornaria a guanyar les eleccions i recuperaria la majoria absoluta

Actualitzada 31/05/2021 a les 12:22

DA revalidaria les eleccions amb el 62% dels vots, pràcticament duplicant el suport rebut al 2019, i podria tornar a governar en solitari perquè els resultats que es desprenen de l’enquesta política del CRES l’atorguen la majoria absoluta. El PS seguiria sent la principal força de l’oposició però cauria més d’onze punts percentuals respecte ara fa dos anys rebent la confiança del 19,5% dels vots. Liberals continuaria sent el tercer partit amb més representació parlamentària però el seu suport també baixaria gairebé tres punts percentuals, passant del 12,5% assolit al 2019 al 9,6% que pronostica l’enquesta del CRES. En quarta posició, terceravia rebria la meitat del suport que l’electorat li va fer confiança al 2019 i es quedaria amb un 5,48% dels vots. La nova formació que aspira a liderar Carine Montaner, Andorra Endavant, rebria el 2,05% del suport, mentre Progressistes-SDP quedaria desdibuixat del mapa polític amb l’1,37% dels vots.“Quan veiem els resultats i els comparem amb els dels anys anteriors, es desprèn una valoració positiva de la gestió política de la pandèmia”, ha expressat el director del CRES, Joan Micó, durant la presentació dels resultats aquest matí. L’enquesta també ha preguntat aspectes que fan referència a la valoració dels líders polítics i Xavier Espot és el dirigent que obté millor nota, amb un 7,3 en el cas de les persones de nacionalitat andorrana i un 7,6 en el cas de les persones de nacionalitat no andorrana. Jordi Gallardo rep un 5,6 i un 6,6 respectivament, Carles Naudi un 5,4 i un 6,1 Pere López un 5,3 i un 6,2, Josep Pintat un 5,3 i un 6,1 i la consellera general Carine Montaner suspèn pels andorrans amb un 4,7, mentre que pels no andorrans aprova amb un 5,7. L’enquesta ha estat realitzada entre el 30 d’abril i el 13 de maig amb una mostra superior a les 800 persones, entre les quals figuren 419 individus de nacionalitat andorrana i 384 d’altres nacionalitats.