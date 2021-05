El dirigent lauredià troba “vergonyós” que el Govern no hagi corregit l’edicte d’assessorament per la llei d’actius digitals

La proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de lliure registre distribuït i blockchain, més coneguda com la llei d’actius digitals, està guanyant punts per esdevenir un dels textos legislatius que més farà parlar el Consell General i també a fora. Ahir, durant la celebració de l’aplec de Canòlich, el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, va mostrar-se “esgarrifat” pel paper del Govern al tomb dels actius digitals.



“De moment l’edicte continua estant al BOPA, cosa que trobo vergonyosa. I ja no trobo vergonyoses les explicacions del ministre Jover