França envia vacunes d'AstraZeneca a petició d'Andorra

Actualitzada 29/05/2021 a les 06:12

L'EMA APROVA VACUNAR ELS MENORS

L’Agència Europea del Medicament va aprovar ahir la vacunació als menors d’entre 12 i 16 anys. No obstant això, de moment només s’ha autoritzat que aquest procés es pugui fer amb el vaccí de Pfizer. Aquesta aprovació no canvia l’estratègia que té prevista el ministeri de Salut, i el titular de la cartera, Martínez Benazet, va comentar que “nosaltres encara no ho aplicarem. Creiem que encara no hi ha prou informació relacionada en aquesta franja d’edat i creiem que és més oportú esperar-nos”.

L’arribada de vacunes d’AstraZeneca per part de França, en lloc de les de Moderna, va ser una petició que va realitzar Andorra, segons va explicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’actualització sanitària celebrada ahir. “Vull dir que les vacunes d’AstraZeneca que ens arriben de França ha estat una petició nostra, pels problemes de subministrament que està tenint Moderna, i poder avançar així en el pla de vacunació que tenim previst”, va dir Martínez Benazet.Amb relació a la quantitat, el titular de la cartera de Salut va comentar que n’arribaran 12.000 i que “es començaran a injectar aquest dimecres”. Així doncs, un cop arribada aquesta remesa, només restarà un altre lot de la mateixa quantitat que encara no té una data prevista d’arribada. Els vaccins que tenen data d’arribada prevista són els de Pfizer provinents d’Espanya. “El 7 de juny ens arribarà el primer lot de les 18.000 que tenim pendents”, va informar el ministre. No obstant això, va apuntar que en aquest cas “no hi haurà gaire temps entre un enviament i l’altre i això farà que les puguem injectar totes com a primera dosi”. Pel que fa als vaccins provinents de Portugal, Martínez Benazet no va donar més informació.L’operatiu per a la vacunació que el Govern té preparat a l’antiga plaça de braus s’amplia i a partir der dimecres vinent es procedirà a inocular un total de dues mil dosis diàries. “Farem un esforç important i a partir del dimecres posarem 2.000 vacunes al dia”, va dir el ministre, que va explicar que “d’aquestes mil correspondran a les segones dosis que hi ha previstes, i les altres mil seran de primeres dosis”. D’aquesta manera, el ministre de Salut preveu “que a final de juny tota la persona que s’hagi volgut vacunar i que estigui en edat vacunable hagi rebut almenys la primera dosi”.Numèricament, aquest fet el que vol dirés que el ministeri espera haver arribat a un 70% de la població vacunable el 30 de juny. Benazet va posar molt èmfasi en la vacunació “per estar més forts com a país” i “poder-nos preparar de cara a la tardor per si llavors ens arriben visitants de fora que puguin estar contagiats del virus”. Cal recordar que el ministre parla sovint de la importància dels tallafocs que són els vaccins.Sobre l’estratègia seguida pel Principat, Martínez Benazet va manifestar que “nosaltres sempre hem tingut la mateixa i no hem fet diferenciacions per franges d’edat”, fent una comparació amb les apostes que han fet països veïns, que estan inoculant un vaccí o un altre en funció de l’edat de les persones. “Aquesta estratègia que seguim no és única i hi ha diversos països d’Europa, com Àustria, que també l’estan aplicant. No hem inventat ni fem res que no es faci en altres llocs”, va apuntar Martínez Benazet. A més a més, el titular de la cartera de Salut va ressaltar la importància de “posar-se la segona dosi, per tal que sigui reconeguda al passaport Covid”. També va recordar que “s’han produït 17 morts per trombosi en 27 milions de vacunes i si aquesta mateixa quantitat de gent hagués contret la malaltia, segurament estaríem parlant de més de 27.000 defuncions”.El ministre va exposar que la setmana vinent s’exposaria el cas de diversos països que tenen el procés de vacunació més avançat tot fent una comparativa de dades amb la forta baixada tant de defuncions com d’ingressos hospitalaris. “La setmana vinent presentarem aquestes dades juntament amb el doctor Federico Martinón, amb qui hem compartit experiències al respecte”. No obstant això, el ministre va deixar clar que “el doctor Martinón no és un assessor del Govern, sinó un gran professional amb qui hem compartit informació i coneixement”.