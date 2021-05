Els casos actius es mantenen en 150

Actualitzada 29/05/2021 a les 06:33

El nombre de casos actius al Principat es manté en 150 residents diagnosticats per segon dia consecutiu, després que en les darreres hores hi hagi hagut el mateix nombre de contagis que d’altes, onze. Així doncs, des que va començar la pandèmia 13.693 persones han contret la malaltia mentre que 13.416 ja l’han superat, mentre que ahir, com en les darreres setmanes, no es va produir cap nova defunció i aquestes segueixen en 127, segons va explicar ahir, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’actualització de les dades sanitàries. De la mateixa manera, va explicar que “la taxa de reproducció del virus, la rho, és de 0,8, i es manté en aquesta tendència d’estar per sota d’1”.Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, ahir es va registrar un nou ingrés, així que són quatre les persones que es troben internades a la planta Covid-19 de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. No obstant això, cal destacar que cap d’aquestes es troba a la unitat de cures intensives, que es manté sense pacients de coronavirus. Finalment, tot i estar en una setmana de vacances, el ministre va fer el punt relatiu sobre el sistema escolar, i va manifestar que hi havia tres aules que es trobaven totalment confinades i una desena amb algun aïllament parcial.