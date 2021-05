Vall Banc nomena Paloma Rousseau nova directora general d'assegurances

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:29

Vall Banc va anunciar ahir el nomenament de Paloma Rousseau com a directora general de Vall Banc Assegurances, SAU, amb l’objectiu de fer créixer la companyia amb un pla de negoci que preveu objectius com ara la digitalització i l’impuls d’aliances amb companyies externes. Segons el conseller i director general de Vall Banc, José Luis Dorado, aquesta designació vol reflectir “l’aposta de l’entitat per reforçar la part d’assegurances aportant un valor afegit a l’oferta integral de l’entitat, on el client és el centre de tota l’atenció”. Rousseau pren el relleu de Jordi Pedrals, que fins ara hi estava al capdavant.