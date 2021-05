La policia sanciona 91 conductors en la campanya de control per motocicletes

Actualitzada 28/05/2021 a les 15:35

La Policia ha controlat 984 conductors de motos, dels quals 91 han estat sancionats per infringir un total de 102 articles del codi de la circulació en la campanya adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, que ha dut a terme del 3 al 23 de maig. Aquesta dada suposa un 9,25% de conductors sancionats respecte als conductors controlats.En aquest context, segons recull el cos de seguretat en un comunicat, del total s'han imposat 76 sancions per deficiències tècniques i/o administratives. Com per exemple per circular sense llum d'encreuament, anar sense el casc ben cordat, no tenir la categoria del permís que corresponia, no disposar del distintiu d'ITV en vigència o circular amb els pneumàtics en mal estat, entre d'altres. Per altra banda, 26 han estat sancions per imprudències o infraccions en el decurs de la circulació, com per exemple, per avançaments indeguts, conducció temerària o no respectar la senyalització horitzontal, entre d'altres.A banda d'aquestes, han estat 20 les multes aplicades per altres infraccions alienes a la campanya, com per exemple per circular sense portar degudament cordat el cinturó de seguretat, per utilitzar el telèfon, conduir amb el permís de conduir caducat, canviar de direcció sense observar la presència d'altres vehicles, reduir bruscament la velocitat sense causa justificada o circular amb un vehicle sense estar inscrit en el Registre, entre d'altres.