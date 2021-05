El judici del 'cas BPA' s'ajorna fins al 14 de juny

Actualitzada 28/05/2021 a les 14:01

El judici pel ‘cas BPA’ s'ajorna fins al 14 de juny, a l'espera que es pronunciï el Consell Superior de la Justícia sobre les diverses peticions de recusació contra el fiscal general Alfons Alberca, entre elles la interposada per part de l'advocat Antoni Riestra.Tot i que ahir el Tribunal de Corts va citar tots els lletrats del cas per notificar-los que es denegava la petició d'ajornar la represa de la vista oral de la causa primera, coneguda com el ‘cas Gao Ping’, i es mantenia l'inici del judici per dilluns vinent, avui s'ha confirmat que s'ajorna fins el 14 de juny, davant la sol·licitud de diversos lletrats.