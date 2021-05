Jover ja va comentar fa temps als grups de la majoria que el text no s’adequa a les necessitats d’Andorra ni al marc jurídic europeu

Les justificacions del ministre de Finances, Eric Jover, sobre la publicació al BOPA d’un edicte per confeccionar les esmenes a l’anomenada llei d’actius digitals, lluny de calmar els ànims ha generat més confusió i fins i tot malestar, especialment a les files demòcrates.



El Govern havia exposat un criteri favorable a la proposició de llei, però amb matisos importants en què es deixava clar que s’havien de fer retocs de profunditat. Entre els consellers demòcrates no hi ha una opinió unànime, i mentre que una part és favorable a tancar files i seguir amb el pla previst, una altra es va