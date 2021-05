Protecció Civil compta amb 9 estacions de control del cabal dels rius

Actualitzada 27/05/2021 a les 17:33

Protecció Civil ha realitzat una visita regular de manteniment aquest matí a l'estació instal·lada a Llorts per controlar el cabal dels rius. El 2017 es va impulsar una xarxa de vigilància d'un total de 9 estacions repartides arreu del país per poder controlar i fer un seguiment del creixement dels cabals del riu després d'episodis de pluja importants per poder anticipar-se i desplegar de manera preventiva els mitjans necessaris per minimitzar l'impacte del fenòmen.Segons informa Govern, el sistema és automàtic, autònom, funciona a través de plaques solars i bateria d'autoalimentació i normalment va instal·lat en un lateral del pont. El sensor calcula l’alçada del riu i aquest element es tradueix, mitjançant modelització hidràulica, en creixement del cabal del riu. En aquest context, en cas de crescuda de rius i episodis importants de pluja, s'activa una pre-alerta i s'inicia un pla d'actuació i es desplacen sobre el terreny els recursos operatius que estan previstos per comprovar la situació i activar els protocols necessaris en cas de preveure alguna afectació sobre el territori. Normalment es produeixen a la primavera amb el desgel i a l'estiu amb les pluges intenses. D'altra banda, el sistema permet tenir un control històric dels cabals del riu i poder utilitzar les dades per fer un seguiment hídric del país.