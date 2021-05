Els psicòlegs cedeixen en el preu de visita per la Covid

Actualitzada 27/05/2021 a les 05:46

LES PERSONES QUE HAN DE REBRE LA SEGONA DOSI COMENCEN A VACUNAR-SE AVUI





Quant a les dades epidemiològiques, continuen a la baixa i en les darreres 24 hores només es van produir set nous contagis, així que el total de persones que han contret la malaltia des que va començar la pandèmia és de 13.671 mentre que les altes ja són 13.381. Els casos actius se situen en 163 i només resten dues persones ingressades a la planta Covid de l’hospital de Meritxell amb un bon pronòstic, segons va dir el ministre. Amb relació a la població escolar, Martínez Benazet va indicar que tres aules estaven totalment confinades i deu, parcialment.



El ministre va encoratjar els joves a inscriure's a l'aplicatiu per ser vaccinats i va recordar que el passaport Covid requerirà que hi hagi les dues dosis per tal de poder viatjar. El procés de vacunació amb la segona dosi comença avui. Així ho va explicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença posterior al consell de ministres. Les primeres persones que tornaran a passar per l'antiga plaça de braus són les que han de rebre la segona inoculació de Pfizer. En els propers dies també començaran a rebre la segona injecció els residents que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca.

Els psicòlegs han cedit finalment en un dels principals punts de divergència amb el Govern per adherir-se al programa per atendre totes les persones que han vist afectada la seva salut mental a causa de la pandèmia. Segons van indicar fonts governamentals al Diari, el col·lectiu de professionals ha acceptat cobrar 36 euros per cada sessió, dels quals el 35% l’assumeix l’executiu i la restal’usuari. Els psicòlegs, doncs, cedeixen en el preu de la visita malgrat que inicialment havien demanat una tarifa força més elevada que el ministeri de Salut havia rebutjat en considerar que causaria un “greuge comparatiu i un precedent” amb les altres professions sanitàries del sistema públic. Cal apuntar que una visita a un psicòleg acostuma a costar entre 50 i 60 euros.Amb tot, des del Col·legi de Psicòlegs (Copsia) van fer arribar ahir a l’executiu un seguit de suggeriments per incloure al programa que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va qualificar de “petites modificacions del conveni”. “Les estem analitzant, moltes són absolutament acceptables i s’incorporaran al conveni”, va afirmar el responsable de la cartera de Salut. Es tracta de canvis tècnics com ara la metodologia i les avaluacions, i d’altres relacionats amb quin tipus de tractament s’oferirà a les sessions. Un altre punt de discòrdia és el temps de duració de les visites. Mentre que el Govern deixa la qüestió oberta al criteri de cada professional, des del col·lectiu volen que es concreti i demanen que el temps sigui inferior als 40 minuts pactats inicialment.Malgrat que el Govern va apuntar ahir que les reunions entre les dues parts estan anant per bon camí i que la setmana que ve es podria tancar l’acord, fonts consultades per aquest rotatiu van indicar que hi ha molt malestar entre els professionals de la psicologia perquè consideren que no s’han entès les seves peticions. Les fonts van indicar que el malestar és especialment amb la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, psicòloga de professió i amb qui els professionals confiaven tenir un vincle més estret. Afirmen, però, que el diàleg ha sigut poc fluït.De fet, el malestar era mutu. L’executiu no va entendre el canvi de rumb de les negociacions amb el col·lectiu. Segons fonts governamentals, els psicòlegs ja havien acceptat el conveni quan el Govern va anunciar en roda de premsa que es posaria en marxa el programa i va ser després que se’n van desdir al·legant especialment que volien una tarifa més elevada.En tot cas, i a l’espera que s’acabin de tancar els serrells de les darreres demandes fetes pel Copsia, des de Salut es va informar que ja hi ha una vintena de professionals interessats en el programa. En paraules del ministre Benazet, “la voluntat és concloure les negociacions la setmana vinent” en una reunió “en la qual també hi participarà el cap de Govern, i que servirà per acabar aquesta relació de treball i podrem començar a ajudar les persones necessitades”. En total, l’objectiu del Govern és poder atendre fins a 700 persones a través del programa.