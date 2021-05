Govern justifica que la contractació de Cases & Lacambra no és per redactar esmenes

Actualitzada 26/05/2021 a les 18:22

El Govern ha contractat el bufet d'advocats Cases & Lacambra, SLU per un "assessorament en el marc de la redacció de les esmenes a la Proposició de llei de la representació digital d’actius", segons publica un edicte del BOPA d'avui, que detalla que l'adjudicació ascendeix a un preu de 75.240 euros (impostos indirectes inclosos). Aquesta contractació ha generat controvèrsia entre l'oposició, que ha recordat que redactar esmenes "no és de la seva competència", segons estableix el reglament del Consell General.Amb tot, el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha precisat aquesta tarda que la contractació del bufet no servirà per redactar esmenes i ha acceptat que l'edicte "conté imprecisions" i "no hem estat prou clars a l'hora d'escriure'l". En aquest sentit, ha destacat que és un assessorament per al Govern, l'AFA i la Uifand amb relació a un tema que és molt tècnic i complex. "Volem tenir una opinió tècnica construïda des de les institucions públiques i posar-ho a disposició del Consell General perquè, si consideren oportú, tinguin en compte les nostres opinions", ha destacat Jover, que ha precisat que l'objectiu final és "tenir una millor llei". A més, ha destacat que "els equips interns de Govern, l'AFA i la Uifand no són suficients per tenir una visió més al detall en aquesta matèria tan tècnica, i per això hem anat a buscar assessors que ens puguin ajudar".El president del grup parlamentari Terceravia, Josep Pintat, ha entrat aquest migdia una pregunta escrita a Govern per la contractació de l'empresa Cases & Lacambra, SLU pels treballs d'assessorament en la redacció de les esmenes a la Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. Concretament, ha demanat el motiu pel qual s'ha volgut contractar aquest bufet d'advocats per aquesta tasca "quan no és de la seva competència", segons estableix el reglament del Consell General. El president del grup parlamentari Terceravia també ha demanat "a qui van dirigides les esmenes i perquè procedeix a efectuar aquest tipus de contractació".Paral·lelament, Pintat ha entrat una demanda d'informació amb relació a aquesta qüestió i ha demanat tota la documentació relativa a l'adjudicació directa d'aquests treballs, així com l'informe que declari el contracte de caràcter sensible o reservat.